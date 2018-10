Kan FC Barcelona het ook zonder Lionel Messi in de Champions League? De cijfers zijn vrij duidelijk

Barcelona krijgt woensdag Internazionale over de vloer in de Champions League. De Blaugrana moeten het voor het eerst dit seizoen zonder Lionel Messi doen.

De Argentijn blesseerde zich afgelopen weekend aan zijn elleboog en is zo’n drie weken buiten strijd. Luis Suarez en co moeten het tegen Inter, zonder Radja Nainggolan, dus zelf opknappen. Dat wordt pittig want Messi scoorde dit seizoen al vijf keer in het kampioenenbal: drie keer tegen PSV en twee keer tegen Tottenham. Beide overwinningen voor Barça.

Tegen Inter moet coach Ernesto Valverde dus herbronnen, maar er is hoop. Barcelona heeft de voorbije jaren namelijk bewezen dat het ook zonder zijn beste speler punten kan pakken. Messi miste sinds 2013 amper 41 wedstrijden van de Catalaanse topclub, waarvan zeven in de Champions League.

Van die ‘Messiloze’ wedstrijden won Barça er 31, waarvan zes op zeven in het kampioenenbal. De enige Europese nederlaag zonder Messi de voorbije vijf jaar was in 2013-2014 tegen Ajax (2-1). Daarnaast werd er vijf keer gelijkgespeeld en in de competitie verloren van Bilbao (1-0), Sevilla (2-1), Celta (4-3) en Levante (5-4).

Overzicht:

2013-2014: 13 wedstrijden zonder Messi

11 zeges, 2 nederlagen

2014-2015: 3 wedstrijden zonder Messi

3 zeges (allen in de beker)

2015-2016: 13 wedstrijden zonder Messi

10 zeges (waarvan drie in de CL), 1 nederlaag, 2 draws

2016-2017: 7 wedstrijden zonder Messi

4 zeges, 1 nederlaag, 2 draws

2017-2018: 5 wedstrijden zonder Messi

3 zeges, 1 nederlaag, 1 draw

Foto: rr

“Messidependencia”

Bij Barcelona zijn ze echter op hun hoede voor de wedstrijd tegen Inter. “Het is een mooie uitdaging: kunnen we ook zonder Messi winnen? Zeker omdat er zware wedstrijden aan zitten te komen”, verwees Valverde naar de Clasico tegen Real Madrid vier dagen na deze wedstrijd.

“Hopelijk duurt het minder lang dan drie weken. Maar we hebben het niet over een spierblessure. Die blijken soms mee te vallen”, aldus Valverde, die het niet zo vreemd vindt dat de Catalaanse media het woord Messidependencia gretig hanteren. Doelende op het feit dat Barcelona misschien wel te afhankelijk is van de Argentijn. “Messi zou in elk elftal spelen, het is dus heel normaal dat we op hem bouwen. Nu is het aan ons om te zorgen dat we zijn afwezigheid zo min mogelijk voelen. Niemand kan hem vervangen, het is een collectieve verantwoordelijkheid.”