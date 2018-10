Europees Parlement kiest massaal voor totaalverbod op wegwerpplastic: dit mag je straks niet meer gebruiken

Gedaan met rietjes, plastic bestek en zakjes: een bijzonder grote meerderheid van de leden van het Europees Parlement heeft woensdag gekozen voor een verbod op het gebruik van wegwerpplastic. Tegen 2021 zou het verbod van kracht moeten zijn.

Wegwerpplastics zoals borden, bestek, roerstaafjes en wattenstaafjes maken meer dan 70 procent uit van het zwerfvuil op zee. Daarom wil Europa met dit verbod daar een einde aan maken.

571 parlementsleden steunen het voorstel van de Europese Commissie, 53 parlementsleden stemden tegen. 34 onthielden zich. Het verbod is nog niet definitief verworven. Over het dossier moet het Europees Parlement nu onderhandelen met de Europese lidstaten. Voor het parlement zullen die onderhandelingen geleid worden door de Belgische Frédérique Ries (MR) die overigens de wettekst schreef. “De producten waar het verbod om draait, maken 70 procent uit van al het afval op onze stranden”, klinkt het. “Voor veel wegwerpplastics is er al lang een alternatief, ze zijn niet meer van deze tijd.”

Concreet: wat is er straks verboden?

Er komt een totaalverbod op plastic rietjes, plastic zakjes (ook de bio-afbreekbare), plastic wegwerpbestek en wattenstaafjes. Voor al deze zaken bestaan duurzame alternatieven.

* Je kan opteren voor afwasbare metalen rietjes. Er bestaan ook papieren rietjes of rietjes uit mais. Laatstgenoemde zijn composteerbaar en mogen in de groene bak.

* Ook voor wegwerpbestek zijn er duurzamere alternatieven. Veelal in bamboe. Het is sterk en bamboe groeit bijzonder snel.

* Plastic wattenstaafjes kan je dan weer vervangen door kartonnen exemplaren of je kan ook een zogenaamd ‘oorlepeltje’ gebruiken. Dat is een klein afwasbaar ‘lepeltje’ in roestvrijstaal waarmee je oorsmeer uit je oor ‘lepelt’.

Voor plastieken bekers mikt de EU op een sterke vermindering, geen totaalverbod. Producenten van sigaretten zullen de kunststof in sigarettenpeuken moeten vervangen moeten door papier.

Ook schroefdoppen gaan voor de bijl: eerst voor flesjes water, twee jaar later voor frisdranken en spuitwater. De dop moet dan vasthangen aan de fles.

Dat ligt Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, zwaar op de maag. “Zo’n maatregel heeft een enorme impact: alle productielijnen moeten worden aangepast”, zegt Nicholas Courant van Fevia. “We zien nu al dat consumenten die groene flessendop niet handig vinden. Europa wil te snel gaan. Veel maatregelen zijn te ondoordacht.”

Ballonnen mogen wel nog

Ballonnen en de plastic stokjes waar ze op staan zullen straks wél nog mogen, dat was een eis van de christendemocratische EVP, waar CD&V deel van uitmaakt. “Anders krijg je misschien het imago dat je de mensen betuttelt en de kinderen hun plezier afpakt”, zegt Ivo Belet (CD&V). “Die kritiek willen we voor zijn.”