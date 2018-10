Voormalige CEO Lierse is formeel: “Schaf gewoon het transfersysteem af, clubs zullen er niet aan kapot gaan”

Daar waar een crisis heerst, worden oplossingen aangebracht. Het Belgisch voetbal is in crisis, weet Jesse De Preter, advocaat en vroeger CEO van Lierse die nu als sportadviseur aan de slag is. Zijn advies deze week in Sport/Voetbalmagazine: “Schaf gewoon het transfersysteem af.”

De Preter heeft in de voetbalwereld al heel wat watertjes doorzwommen. Dat het hele systeem met makelaars momenteel onder vuur ligt, verbaast hem niet. “De manier waarop er met makelaars wordt gewerkt, is nergens erger dan in België wegens een totaal gebrek aan transparantie en onbestaand respect voor contractuele afspraken. De regelgeving over makelarij in België loopt lichtjaren achter op andere beschaafde voetballanden. Als bestuurslid werkte ik in 2012 in de profliga mee aan een streng en duidelijk reglement, met transacties die langs een clearing house, een controleorgaan, passeren en heel transparant zouden zijn. Dat werd in de juridische commissie besproken, tot er protest kwam van Laurent Denis, een aantal makelaars, maar ook van Dirk Degraen namens Genk, van Mehdi Bayat namens Charleroi, en van Anderlecht. Daarna werd het voorstel vreemd genoeg in een gemengde commissie afgekeurd.”

Hij zegt het niet met zoveel woorden maar wie goed kan lezen, beseft dat De Preter vermoed eerdere hervormingen vanuit bepaalde hoeken werden tegengehouden. Toch gelooft hij nog in een oplossing. ‘Je moet zoals in het buitenland een professionele reglementering hebben die de rollen van clubmakelaar en spelersmakelaar uit elkaar haalt”, aldus De Preter. “Je zorgt ook voor een effectieve bestraffing voor wie in de fout gaat, wat een transparant reglement met sancties veronderstelt. Eigenlijk is er een nog beter voorstel, maar dan ineens wereldwijd: schaf gewoon het transfersysteem af. Clubs zullen er echt niet kapot van gaan.’