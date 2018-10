Man met hersenschade veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor buitensporig geweld

Hasselt / Leopoldsburg - Een 36-jarige man uit Leopoldsburg is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden cel met probatie-uitstel voor buitensporig geweld tegen een vrouw en tegen de politie. Volgens de man zelf slaan zijn stoppen soms door omdat hij in 2000 hersenschade opliep bij een verkeersongeval.

Op 11 november 2017 sloeg de dertiger een vrouw met het hoofd tegen de voorruit van haar voertuig, zodat de ruit beschadigd was en de vrouw gekwetst raakte. De opgetrommelde politie had heel wat moeite om de man in de boeien te slaan.

Volgens een gerechtspsychiater is de linkervoorkwab in de hersenen van de man afgestorven. Daardoor verkeerde hij in een ernstige staat van geestesstoornis op het ogenblik van de feiten. Hij leed wel in mindere mate aan die stoornis, zodat er meer controle was over zijn daden.

De man kwam een maand geleden normaal over in de rechtbank en vertelde dat hij bezig was alles in orde te maken qua huisvesting en begeleiding. Het openbare ministerie overwoog de internering van de man te vorderen, maar de gerechtspsychiater achtte een internering niet aangewezen. Beklaagde heeft voldoende normbesef en empathie.

Voor de rechtbank is het duidelijk dat hij nood heeft aan begeleiding en de man kwam nog in aanmerking voor een uitstel. Die begeleiding is opgenomen in de probatievoorwaarden die de rechtbank oplegde.

Naast de celstraf met uitstel kreeg hij een voorwaardelijke boete van 800 euro.