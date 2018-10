Lokeren: CD&V krijgt extra schepen in coalitie met Open VLD

Lokeren - In Lokeren krijgt CD&V een extra schepenmandaat in de nieuwe coalitie met Open Vld. Beide partijen gaan voor een nieuw stadsbestuur onder burgemeester Filip Anthuenis. Open Vld, afgetekend de grootste partij in Lokeren, heeft wel lichtjes verloren en CD&V won op haar beurt twee procent van de stemmen. Dat uit zich in een nieuw machtsevenwicht met vier Open Vld-schepenen en drie CD&V-schepenen.

Vrijdag komt in Lokeren meer duidelijkheid over de kandidaten en bevoegdheidsverdeling. In Lokeren zijn 35 gemeenteraadsleden verkozen, een stijging door het toegenomen inwonersaantal. CD&V en Open Vld vormen samen een comfortabele meerderheid van 21 op 35 zetels om verder te besturen.