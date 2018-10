Nederland smult van het succes van Ajax en droomt (met reden) van Champions League-winst in 2019

Het Nederlandse voetbal leeft weer. Oranje heeft eindelijk weer een ploeg waar toekomst in zit en er doen dit jaar nog eens twee Eredivisie-ploegen mee aan de Champions League. En Ajax doet het dan ook nog eens geweldig goed.

De Amsterdammers staan momenteel aan kop van hun groep met zeven punten uit drie wedstrijden. Er werd dinsdag gewonnen van Benfica dankzij een doelpunt in de blessuretijd van Noussair Mazraoui (1-0). Eerder werd ook al gewonnen van AEK Athene en verdiend een punt gepakt tegen Bayern, in München nota bene.

De jonge garde van coach Erik ten Hag, met een gemiddelde leeftijd van amper 23 jaar, doet het dus uitstekend in het kampioenenbal en dat was te merken in de Nederlandse kranten.

Algemeen Dagblad:

“Nooit was er een moment waarop de spelers even naar adem konden happen. Ajax - Benfica was een intense strijd die aan een moordend tempo werd afgewerkt. Daardoor werden er ook fouten gemaakt, maar die maakten de dynamiek van het duel alleen maar meeslepender. Het was precies deze intensiteit waar de spelers van Ajax zo naar verlangd hebben.”

Trouw:

“Wat een heerlijke wedstrijd was Ajax-Benfica in de Arena, wat een zeldzame belevenis in een Nederlands stadion. Ajax won op ongedachte wijze, door een laat doelpunt (1-0). Maar niet daardoor in de eerste plaats was het een heerlijke wedstrijd: dit was een volwaardige voetbalavond geweest, met als bonus de bejubelde ontknoping.”

De Volkskrant:

“Het doelpunt van Noussair Mazraoui was de beloning voor volharding. Ajax is opgestaan met een machtig elftal dat zijn beste optredens voor Europa bewaart. Tegen Benfica was het geslepen, met veel snelheid, atletisch, technisch begaafd, strijdvaardig tot in de poriën. Een ploeg die kan strijden en tevens aardig kan voetballen. Een ploeg met mannen van stavast die je twee, drie keer tegenkomt, die pas buigen als de wedstrijd echt is afgelopen.”

Deze krant was bovendien bijzonder lyrisch over de amper 21-jarige Frenkie de Jong: “Alleen al hoe hij de bal aanraakt, positie kiest, diepte ziet, het spel versnelt en risico neemt. Het is bijna om te lachen, zo vrolijk en bevrijd van druk als zijn spel oogt, ook al maakte ook hij tal van loopjes naar de scheidsrechter om zich met felle gebaren te beklagen. Vrijwel elke beroering van de bal is bij hem een liefdesverklaring aan het spel.”

Frenkie de Jong (rechts). Foto: AFP

Historisch

Ajax is nu al negen Champions League-duels ongeslagen. Het raasde namelijk door de voorrondes, met onder andere Standard als een van de slachtoffers. In de geschiedenis is het slechts drie keer eerder voorgekomen dat de Amsterdammers zo’n sterke Europese reeks neerzetten. Opmerkelijk is dat Ajax toen telkens een Europese trofee won, waarvan twee keer de Champions League.

Seizoenen waarin Ajax ongeslagen bleef in zijn eerste 9 Europese duels:



1971/72: WINST EC I

1991/92: WINST UEFA Cup

1994/95: WINST CL

2018/19: ????? — Michel Abbink (@sportzeloot) 24 oktober 2018

In dat laatste seizoen (1994-1995) had het toenmalige Ajax van Louis van Gaal ook zeven punten na drie groepswedstrijden. Toen na winst tegen (jawel) AEK Athene en Milan, en een gelijkspel tegen Salzburg. Een jaar later won Ajax zijn eerste drie groepswedstrijden maar werd er in de finale van de Champions League verloren van Juventus (na strafschoppen).

De laatste Nederlandse club die na drie groepswedstrijden nog zonder nederlaag zat, was PSV. De Eindhovenaren pakten in het seizoen 2006-2007 zeven punten uit drie matchen. Hun Europese avontuur eindigde toen pas in de kwartfinale tegen Liverpool, dat nadien de finale verloor van Milan.