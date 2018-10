Club schept (beetje) duidelijkheid over Dendoncker en verklaart merkwaardig beleid

Leander Dendoncker wacht nog steeds op zijn eerste minuten in de Premier League. “Dendoncker is gekocht voor de lange termijn”, maakt sportief directeur Kevin Thelwell zich geen zorgen.

Als je 23 jaar oud bent, wil je voetballen. Of beter, moet je voetballen, op een zo hoog mogelijk niveau. Zeggen dat een speler van die leeftijd voor de lange termijn is gekocht, lijkt dan ook niet veel meer dan een flauwe uitvlucht. En toch gelooft Thelwell in de West-Vlaming. “Hij is Belgisch international én een goede speler.”

Al blijkt dat niet uit de statistieken. Dendoncker mocht tot nu toe twee keer opdraven, telkens in de League Cup. In de Premier League koos coach Nuno negen keer op rij voor dezelfde basiself met maar liefst vijf Portugezen in de basis. Nuno is uiteraard zelf ook Portugees. De uitstekende start van de Wolven gaf hem ook gelijk maar het verlies afgelopen weekend tegen Watford - 0-2 nederlaag - doet de speelkansen van Dendoncker stijgen, al lijkt een basisplaats nog veraf. Dat de transfer van Dendoncker pas op de laatste dag van de transferperiode werd afgerond, heeft het integratieproces uiteraard niet bevorderd.

De Belg wordt dus vooral als een investering op de lange termijn beschouwd al vinden veel fans de dertien miljoen euro te veel om te investeren in een speler die niet meteen aan spelen toekomt. En als we de sportief directeur mogen geloven, zal er in de wintermercato opnieuw geïnvesteerd worden. “We krijgen maandelijks vijfduizend scoutingrapporten binnen”, klinkt het. “Door een intensieve scouting hopen we andere teams voor te zijn.”