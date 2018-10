Vanhaezebrouck en Anderlecht staan voor “beslissend tweeluik” in Europa League: “Over Dimata zeg ik niets”

Anderlecht - Na twee speeldagen staat Anderlecht met nul op zes in de Europa League en dus moet er donderdagavond minstens een punt gepakt worden tegen Fenerbahçe, op de derde speeldag in groep D. Over twee weken volgt de return in Turkije.

“Dat worden twee heel belangrijke wedstrijden”, beseft Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck. “In het tweeluik tegen Fenerbahçe zal de beslissing vallen of we in de Europa League kunnen blijven. We starten natuurlijk het liefst met een zege. Bij een gelijkspel is er nog niets verloren, maar dan moet je ginder wel gaan stunten, dan ben je bijna verplicht om er te winnen. Bij verlies zal het waarschijnlijk afgelopen zijn.”

Een nieuwe nederlaag zou wel eens hard kunnen aankomen in het Vanden Stockstadion. De Belgische recordkampioen verloor nooit eerder drie keer op rij in de groepsfase van de Europa League en bovendien zou de Europese campagne van paars-wit dan eind oktober reeds zo goed als afgelopen zijn. Maar ook Fenerbahçe komt met de nodige zorgen naar Brussel afgezakt. Het team van de Nederlandse coach Phillip Cocu kwam vorig weekend niet verder dan een scoreloos gelijkspel op bezoek bij Sivasspor. Fenerbahçe won ruim een maand geleden in de Süper Lig voor de tweede en tot dusver laatste keer. Daarna leverden de vier competitieduels slechts drie punten op. Begin deze maand won de dolende ploeg van Cocu nog wel van Spartak Trnava in de Europa League. Fenerbahçe staat na negen duels maar net boven de degradatieplaatsen.

“Het klopt dat ze het in de eigen competitie moeilijk hebben, maar dit is Europees en daar doen ze het voorlopig beter dan Anderlecht. We zijn in deze groep gestart met drie ploegen die willen doorstoten en één team zal dus teleurgesteld zijn. Het ziet ernaar uit dat het niet Dinamo Zagreb zal zijn.”

Bij Anderlecht is Ognjen Vranjes geschorst na zijn domme rode kaart tegen Dinamo Zagreb en staat er een groot vraagteken achter de naam van Landry Dimata. De Belgische belofteninternational liep zondag in het duel tegen Cercle Brugge een hamstringblessure op en trainde ook woensdag niet mee in Neerpede. Volgens de kranten zou er met de spits geen risico’s genomen worden, maar dat wou Hein Vanhaezebrouck niet bevestigen. “Zijn makelaar heeft het jullie al gezegd en dan moet ik geen informatie meer geven. Over Dimata zeg ik dus niets.”

Alexis Saelemaekers mag zich dan weer opmaken voor zijn debuut in de groepsfase van de Europa League. De belofteninternational was er op de eerste twee speeldagen wegens een blessure niet bij.

Foto: Photo News

Thomas Didillon: “Geconcentreerd blijven tegen Fenerbahçe”

“We zijn slecht gestart met die twee nederlagen tegen Spartak Trnava en Dinamo Zagreb”, beseft ook doelman Thomas Didillon. “Tegen Fenerbahçe worden het dus interessante wedstrijden. Het komt er dan op aan geconcentreerd te blijven, ook al zijn er waarschijnlijk veel bezoekende fans (zoals in de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb, red). Je moet jezelf gewoon op de match focussen.”

In totaal speelde de 22-jarige Fransman, die in het tussenseizoen werd overgenomen van Metz, al dertien wedstrijden voor paars-wit en daarin kon hij slechts twee keer de nul houden, in de competitiewedstrijden tegen Moeskroen (2-0) en Sint-Truiden (0-0). Niet dat het aan de doelman ligt, zijn transfer wordt beschouwd als een voltreffer. “Het belangrijkste is natuurlijk wedstrijden spelen en winnen. Statistieken hebben hun waarde, maar er moet ook niet overdreven worden. Als is het natuurlijk wel makkelijker om wedstrijden te winnen als je geen tegendoelpunten pakt”, besloot de doelman.