Automobilisten die zondag door de straten van Rome probeerden te rijden, moesten heel veel geduld hebben nadat enkele zware hagel- en regenbuien over de stad waren getrokken. De straten waren in een mum van tijd bedekt met een dikke laag ijs, waardoor het verkeer helemaal in het honderd liep. Tientallen auto’s waren gestrand, vluchten werden vertraagd of uitgesteld en het was onmogelijk om zelfs maar over straat te lopen.