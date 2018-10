Tokio bevestigt vrijlating van ontvoerde Japanse journalist in Syrië

De Japanse journalist die drie jaar geleden in Syrië werd ontvoerd werd, is wel degelijk vrijgelaten. Hij bevindt zich momenteel in Turkije, zo meldt de Japanse regering woensdag.

Een woordvoerder van de Japanse regering had dinsdag al aangegeven dat een man die door een islamistische rebellenorganisatie was vrijgelaten, “vermoedelijk” journalist Jumpei Yasuda was. Intussen hebben medewerkers van de Japanse ambassade in Turkije ook officieel de identiteit van de man kunnen bevestigen.

“Hij lijkt in goede gezondheid te zijn. We zijn heel blij dat hij in veiligheid is”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono.

Jumpei Yasuda was vermist sinds hij in juni 2015 Syrië binnenging om verslag uit te brengen over de burgeroorlog in het land. Hij viel naar verluidt in handen van een groep die gelinkt is aan Fatah al-Sham, voorheen bekend als het al-Nusra Front. Die militie ontkent echter iets met de ontvoering te maken te hebben.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) heeft een overeenkomst tussen Turkije en Qatar tot Yasuda’s vrijlating geleid.