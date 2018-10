Nieuwe arrestatie in ‘Operatie Propere Handen’: voetballer Fabien Camus opgepakt en aangehouden

Er is opnieuw een arrestatie verricht in ‘Operatie Propere Handen’, het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Fabien Camus, een cliënt van Mogi Bayat, is opgepakt en aangehouden.

De 33-jarige Camus zit momenteel zonder club maar heeft een verleden bij onder andere Charleroi, Genk, Antwerp en KV Mechelen. Bij de Mechelaars speelde hij van januari tot juli 2018. Sindsdien is de Franse Tunesiër een vrije speler. “Hij is in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van geld”, klinkt het in een persbericht van het parket.

Eerder deze week werd ook Lokeren-trainer Peter Maes opgepakt voor ondervraging. Hij werd een dag later weer vrijgelaten onder voorwaarden. “Peter Maes heeft een grondig verhoor gehad bij de onderzoeksrechter”, aldus advocaat Dirk Vanden Boer. “Hij is intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag zijn werk blijven doen, hij mag trainer blijven maar hij mag niet met de pers praten over dit dossier. Hij moet zich aanbieden wanneer de politie dat vraagt. Hij is bereid tot volledige medewerking in deze zaak. De discussie gaat over de fiscale dossiers, de constructies die zouden zijn opgezet en hij heeft meegedeeld wat hij weet.”

‘Propere Handen’

In de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’ werden negen verdachten aangehouden. De raadkamer in Tongeren besliste vorige week om de aanhouding van hen met één maand te verlengen. Vier van die verdachten - spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, Maria Bolgojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalclub KV Mechelen Thierry Steemans - mochten wat de raadkamer betrof met een elektronische enkelband hun voorhechtenis thuis uitzitten.

Het federaal parket ging echter in beroep tegen dat elektronisch toezicht, waardoor de vier toch in de gevangenis moeten blijven tot de kamer van inbeschuldigingstelling zich over het beroep gebogen heeft. Dat gebeurt komende vrijdag. Ook topscheidsrechter Bart Vertenten, makelaar Mogi Bayat, Olivier Somers van KV Mechelen en ex-advocaat Laurent Denis zullen dan voor de KI verschijnen. Zij gingen in beroep tegen de verlenging van hun aanhouding door de raadkamer.

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic tekende geen beroep aan, waardoor er deze week maar acht van de negen verdachten voor de KI zullen verschijnen.