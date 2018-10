Chaos in de VS: bombrieven gestuurd naar Obama’s, Clintons en anderen, ook CNN-gebouw ontruimd

Bij de vroegere Amerikaanse president Barack Obama werd woensdag een mogelijk bompakket onderschept. Dat melden verschillende Amerikaanse media woensdag. Eerder was ook al een verdacht pakket gestuurd naar een woning van Bill en Hillary Clinton in de staat New York. Het Witte Huis heeft intussen gereageerd op de incidenten.

Een medewerker die de brieven van Bill en Hillary Clinton onderzoekt in hun woning in Chappaqua, in de staat New Tork, zou het vermoedelijke explosief dinsdagavond hebben aangetroffen, schrijft New York Times. Bill Clinton is een gewezen president van de VS. Zijn vrouw Hillary was de voorbije presidentsverkiezingen de tegenstander van Donald Trump. Een woordvoerder van de Clintons benadrukt aan CNBC News dat het explosief het huis van het echtpaar niet bereikt heeft.

De Secret Service, de Amerikaanse inlichtingendienst, zegt dat ook het pakket voor Obama woensdagmorgen tijdig onderschept kon worden door een personeelslid in Washington DC. “De pakketten werden bij screeningprocedures van de post onmiddellijk als mogelijk explosief geïdentificeerd en werden op gepaste wijze behandeld”, aldus een mededeling. De beschermde personen hebben de pakketten niet ontvangen en hebben nooit het risico gelopen om ze te ontvangen.”

(lees verder onder de foto)

Het huis van de Clintons in Chappaqua. Foto: AFP

Witte Huis reageert

Voorts is ook de Time Warner Building in New York, waar zich onder meer kantoren van de Amerikaanse nieuwszender CNN bevinden, ontruimd. Ook daar werd in het postlokaal een verdacht pakket gevonden, zo meldt CNN. De politie van New York zou de situatie onder controle hebben.

Het Witte Huis heeft intussen via haar woordvoerder Sarah Sanders gereageerd. “We veroordelen de pogingen tot gewelddadige aanvallen tegen president Obama, president Clinton, minister Clinton en andere publieke figuren. Deze terreurdaden zijn verachtelijk. (...) De Amerikaanse Geheime Dienst en andere handhavers van de wet voeren een onderzoek en zullen gepaste maatregelen nemen om de personen te beschermen tegen deze lafaards.”

(lees verder onder de tweet)

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) October 24, 2018

Tegenstander Donald Trump

Twee dagen geleden was in een voorstad van New York ook al een bompakket opgestuurd naar de woning van de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros, die bekendstaat als een tegenstander van Trump. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de gebeurtenissen. Politiebronnen melden aan de krant New York Times wel dat er gelijkenissen zijn tussen de onderschepte pakketten.

