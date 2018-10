Vrouw stelt gps verkeerd in en loopt over de snelweg richting Hema

Een vrouw is dinsdag van de pechstrook van de A10 bij Amsterdam gehaald. De vrouw was via de snelweg te voet onderweg naar de Hema.

Met behulp van haar navigatiesysteem probeerde de vrouw haar weg naar de winkel te vinden, maar het apparaat was verkeerd ingesteld. Ze had gekozen voor de route voor automobilisten in plaats van die voor wandelaars. Daardoor was ze te voet op de snelweg beland.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat (RWS), het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, moest haar uiteindelijk van de pechstrook halen. Hij droeg de vrouw nadien over aan de politie.