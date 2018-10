Ontslag Lopetegui wordt een dure zaak voor Real Madrid

Ondanks de zege tegen Viktoria Plzen, blijft de stoel van Real-coach Julen Lopetegui wankel. Een slecht resultaat in de Clásico op het veld van Barcelona, zou hem zijn kop kunnen kosten (en Real heel wat geld).

Real Madrid zette tot dusver een desastreuze reeks neer, met vier nederlagen in vijf duels. Tegen Plzen knoopte de Koninklijke eindelijk nog eens aan met de overwinning, dat was al van 22 september geleden. De Spaanse media vragen zich niet af of, maar wanneer Lopetegui de laan wordt uitgestuurd. De 52-jarige Spanjaard de deur wijzen, wordt echter geen formaliteit: voorzitter Florentino Pérez liet de ex-bondscoach namelijk een contract tot half 2021 tekenen, met een jaarsalaris van zes miljoen euro. Mocht het tot een ontslag komen, dan vertrekt Lopetegui met een bedrag dat de 18 miljoen benadert.

Marcelo neemt het op voor zijn coach

Nade zege tegen Viktoria Plzen brak doelpuntenmaker Marcelo een lans voor zijn coach. Daarbij viseerde de Braziliaan de pers: “Het is moeilijk als je niet wint, maar het zijn jullie die over een crisis spreken, het zijn jullie die onrust willen stoken in de kleedkamer. De coach doet het geweldig”. Wordt ongetwijfeld vervolgd, zondagavond na de Clásico.