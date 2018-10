Vrachtwagen belandt in middenberm op E17 in Kortrijk, grote hinder richting Franse grens

Kortrijk - Een vrachtwagen die woensdagmiddag een klapband kreeg op de E17 ter hoogte van Kortrijk, is in de middenberm beland. Daardoor is grote hinder in de richting van de Franse grens.

De vrachtwagen ramde omstreeks 13 uur na een klapband de betonnen blokken die de weg scheiden van de middenberm, en belandde in de middenberm. Een voorbijrijdende wagen werd ook geraakt door rondvliegende brokstukken.

Door het ongeval is de linkerrijstrook in de richting van de Franse grens afgesloten, er staat vijf kilometer file. In de richting van Gent staat een kijkfile van twee kilometer. De vrachtwagen wordt momenteel getakeld, daarna zijn ook nog noodherstellingen nodig aan de betonnen afscheiding van de middenberm.