Geen goed voorteken voor Club Brugge: youngsters verliezen in extremis van AS Monaco in UEFA Youth League

Het U19-team van Club Brugge heeft woensdag in Deinze met 2-3 verloren van AS Monaco op de derde speeldag in de groepsfase van de UEFA Youth League, de Champions League voor jonge ploegen. De Monegasken maakten de winnende treffer in de blessuretijd.

De Fransen kwamen na 13 minuten op voorsprong via Leroy Abanda Mfomo. Noah Fadiga, zoon van voormalig Club Brugge-speler Khalilou Fadiga, lukte twintig minuten later de gelijkmaker. In de 66e minuut kwam AS Monaco opnieuw op voorsprong dankzij een doelpunt van Gobe Gouano. Charles De Ketelaere (77.) hing de bordjes in evenwicht. Club Brugge leek een punt te pakken, maar opnieuw Gouano (90.+4) dompelde blauw-zwart in rouw.

Op de eerste speeldag in poule A speelden de jonge Bruggelingen thuis 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Daarna volgde een knappe 1-2 zege tegen Atlético Madrid. In de stand is Club Brugge derde met 4 punten. Atlético, dat woensdag met 3-4 won bij Dortmund, deelt de leiding met AS Monaco. Beide teams tellen 6 punten. Dortmund is laatste met 1 punt. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede speelt barrages.

Om 18u55 nemen de eerste elftallen van Club Brugge en AS Monaco het tegen elkaar op in Champions League-groep A.