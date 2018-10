Bourgeois na rel tussen Spanje en Vlaanderen: “Spanje houdt de boot af”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft nog geen onderhoud gehad met de Spaanse ambassadeur in ons land over de beslissing van Madrid om de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. Bourgeois had vorige week aangedrongen op een gesprek, maar de ambassadrice zou niet in het land zijn. “Er is geen onmiddellijke bereidheid van Spanje om met ons aan tafel te zitten. Ik stel vast dat Spanje de boot afhoudt”, zo antwoordde Bourgeois woensdag op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Spanje kondigde vorige week aan dat het de diplomatieke banden met Vlaanderen verbreekt. De Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje verliest zijn diplomatiek statuut en Spanje zal geen nieuwe vertegenwoordiger accrediteren. Aanleiding zijn uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans over de Catalaanse kwestie en een speech die Peumans recent nog hield bij de opening van een fototentoonstelling. Daarbij verwees Madrid naar een vergelijking die Peumans zou hebben gemaakt met Bosnië, iets wat Peumans formeel tegenspreekt.

Vorige week gingen Vlaams minister-president Geert Bourgeois en federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders met elkaar in de clinch over de afspraken die zouden gemaakt zijn over de diplomatieke reactie op die Spaanse beslissing. Volgens minister-president Bourgeois had Reynders toegezegd dat hij de Spaanse ambassadrice op het matje zou roepen, iets wat de MR-minister ontkende.

Bourgeois houdt vol dat Reynders daarmee is “teruggekomen op gemaakte afspraken”. Intussen heeft Bourgeois Reynders wel een brief bezorgd waarin hij vraagt om de Spaanse ambassadrice uit te nodigen en om haar te wijzen op “het disproportionele karakter van de Spaanse maatregelen”, op de vrijheid van meningsuiting en op het principe van de scheiding der machten.

De Vlaamse regeringsleider had vorige week ook zelf om een onderhoud met de Spaanse ambassadrice gevraagd. De ambassadrice zou toen enkele dagen niet in het land geweest zijn. Intussen is er opnieuw contact opgenomen met de diensten van de Spaanse ambassade en de ambassadrice zou volgens Bourgeois opnieuw niet in het land zijn. “Ik denk dat dit erop wijst dat er geen onmiddellijke bereidheid is om met ons aan tafel te zitten. Ik stel vast dat Spanje de boot afhoudt”, aldus Bourgeois.