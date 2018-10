Hij is zelf nog herstellend van een rugoperatie, maar toch twijfelde John geen seconde om Odon (91) uit zinkende wagen in Gentse Watersportbaan te redden

Gent -

John De Clercq, herstellend van een rugoperatie, was op weg naar het GUSB-zwembad aan de Watersportbaan in Gent. “Ineens zag ik allemaal mensen druk doen langs de kant van de weg. Bijna allemaal stonden ze met hun gsm in de lucht te filmen. Ik reed trager en zag een auto drijven.” De Clercq twijfelde niet en parkeerde zijn wagen. “Ik vond het vreemd dat nog niemand anders in het water was gegaan. Ik deed mijn kleren uit en ging het water in.” De kinesist is freelance preventieambtenaar en zegt gevaarlijke situaties goed te kunnen inschatten. “De auto zat toen al met zijn neus onder water. Maar ik zag dat er nog niet veel water in de auto was gelopen.”