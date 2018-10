Politieke soap in Vilvoorde duurt voort: “Op dit moment onvoldoende vertrouwen om terug aan tafel te gaan”

Brussel / Vilvoorde - “Onze partij heeft op dit moment onvoldoende vertrouwen om terug aan tafel te gaan zitten.” Dat zegt Jo De Ro, Open Vld-kopstuk in Vilvoorde, bij Villa Politica op Eén.

Afgelopen weekend raakten SP.A/Groen, Open Vld en CD&V het eens over een bestuursakkoord in Vilvoorde. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) wilde kartelpartner Groen echter geen schepenmandaat gunnen, omdat de verkozenen te onervaren zouden zijn. Open Vld en N-VA schaarden zich daarop achter Groen, dat tot de oppositie veroordeeld leek. Dinsdagavond zei SP.A aan een snelle oplossing te willen werken en Groen opnieuw aan tafel te willen uitnodigen.

Daarmee is, alvast voor Open Vld, het vertrouwen niet hersteld. De samenwerking met Groen was immers niet de enige afspraak die sp.a heeft geschonden, zegt Jo De Ro woensdag. “Op dinsdagavond zouden we met z’n allen de voordrachtsakte gaan tekenen. Dat is een symbolisch belangrijk moment. Het bleek echter dat er al op voorhand handtekeningen waren gezet. Dat geeft ons weinig vertrouwen dat de mensen in de toekomstige meerderheid open zullen kunnen werken.”

“Ik had het ook niet gepikt”

De Ro was naar eigen zeggen gechoqueerd door de handtekeningen en door het wegsturen van Groen. “Ik had het ook niet gepikt mocht CD&V zijn weggestuurd”, zegt hij. “Mensen zouden dan oppositie moeten gaan voeren tegen een tekst die ze zelf onderhandeld hebben.”

“Ik denk dat de mensen die op elkaars systeem hebben gewerkt, nu best niet de eerste stappen zetten”, aldus De Ro. “Onze lokale voorzitter heeft contact gehad met de andere lokale voorzitters. In de luwte van de komende dagen moet er vooral gesproken worden door de mensen die zelf niet betrokken zijn.”