Ryanair sluit erkenningsakkoord met Spaanse pilotenvakbond

Brussel - Ryanair heeft dinsdag een akkoord ondertekend voor de erkenning van Sepla, een vakbond van de Spaanse piloten. Hiermee moeten alle piloten die de Ierse budgetvlieger in Spanje tewerkstelt, vertegenwoordigd zijn. Begin november zullen cao-gesprekken starten, meldt Ryanair woensdag. Het Spaans arbeidsrecht zal ten laatste op 31 januari 2019 van kracht zijn voor de piloten in Spanje.

Er waren eerder gelijkaardige akkoorden in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

De Europese pilotenvakbond toont zich via Twitter tevreden. ECA onderstreept wel dat het akkoord over de erkenning van de Spaanse vakbond gaat, en niet over werkvoorwaarden, waarover de onderhandelingen volgen. Het akkoord maakt dat Sepla de vertegenwoordiger is van Ryanairs Spaanse piloten. En er komt “officeel een einde aan Ryanairs fictie ‘Iers vliegtuig = Ierse werknemer’“.

De piloten en het cabinepersoneel van Ryanair hebben dit jaar al meermaals gestaakt in verschillende landen. Het grote strijdpunt is dat de werknemers onder het nationaal recht zouden komen te vallen, en niet onder het Ierse.

Een week geleden dienden de Europese vakbonden een nieuwe stakingsaanzegging in. Meerdere stakingen zijn mogelijk eind dit jaar.