Na dood journalist Khashoggi: “Vlaanderen geeft geen vergunningen voor wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië”

Brussel - “Vlaanderen geeft geen vergunningen voor wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië”. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Ward Kennes (CD&V) en Tine Soens (sp.a). Een formeel wapenembargo naar Saoedi-Arabië, zoals sp.a en Groen vragen, zou volgens Bourgeois “niets toevoegen” aan het bestaande Vlaams beleid. Bourgeois dringt intussen wel aan op een gemeenschappelijk intra-Belgisch standpunt.

LEES OOK.Waarom werd journalist Jamal Khashoggi zo brutaal vermoord? En waarom ligt de wereld daar wakker van?

Er is de voorbije dagen veel gezegd en geschreven over de noodzaak van een embargo op de uitvoer van wapens naar Saoedi-Arabië. Omdat het gaat om een gewestelijke bevoegdheid, wordt naar de houding van de gewesten gekeken. Aan Waalse kant heeft minister-president Willy Borsus laten verstaan dat een opschorting van de Waalse uitvoer niet uitgesloten is, al voegde hij er nadien aan toe dat daarvoor wel een Europees standpunt nodig is.

LEES OOK. De vervelende positie van Wallonië na moord op Khashoggi: heel veel jobs én geld op het spel

Wapenembargo

In Vlaanderen dringen oppositiepartijen sp.a en Groen aan op een formeel wapenembargo. Maar die stap is volgens minister-president Geert Bourgeois niet echt nodig. Vlaanderen beoordeelt de vergunningen voor Saoedi-Arabië namelijk geval per geval en voert volgens hem al jaren (sinds eind 2014) geen wapens meer uit naar het land. In de praktijk komt dat neer op een embargo.

LEES OOK. “België zou wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië moeten opschorten”

Bourgeois wil de kwestie wel agenderen op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen, om zo te komen tot een “gezamenlijk intra-Belgisch standpunt”. “Op die manier kunnen we het op de Europese tafel leggen om zo tot een Europees embargo te komen. Dat is in de gegeven omstandigheden het beste antwoord. Er moet niet alleen blijk gegeven worden van morele verontwaardiging. De daad moet ook bij het woord gevoegd worden. Het zou een krachtig signaal zijn dat er een algemeen embargo komt op Europees vlak”, aldus Bourgeois.