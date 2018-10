Advocaat voorzitter W-Beveren: “Onterechte beschuldigingen wegen zwaar door op mijn cliënt en zijn gezin”

Voetbalclub Waasland-Beveren heeft zijn vertrouwen en steun uitgesproken in voorzitter Dirk Huyck, die de voorbije dagen meermaals genoemd werd in Operatie Propere Handen. De man zou 200.000 euro aangeboden hebben gekregen om zijn team de match tegen KV Mechelen van eind vorig seizoen te doen verliezen, maar ontkent bij monde van zijn advocaat dat hij aan wedstrijdvervalsing heeft gedaan. “De onterechte beschuldigingen wegen zeer zwaar door op mijn cliënt en zijn gezin”, zegt advocaat John Maes.

“Mijn cliënt is heel duidelijk en rechtlijnig. Hij is op geen enkele wijze tussengekomen om een wedstrijd te vervalsen of te sturen. Het onderzoek zal dat na verloop van tijd ook aantonen.” Dat zegt advocaat John Maes, die de belangen van Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck waarneemt, in een persbericht uitgestuurd door de club.

LEES OOK. “De keuken is besteld.” Werd met dit zinnetje de match gefixt tussen KV Mechelen en Waasland Beveren?

Zelf mag Huyck zich niet verdedigen. Hij is vrij onder voorwaarden, maar mag niet met de pers praten of contact hebben met mensen uit de voetbalwereld. Om die reden werd hij ook tijdelijk vervangen als voorzitter van de club. “De voorwaarden die hem zijn opgelegd, zijn er louter om het verloop van het onderzoek niet te schaden”, staat nog in het persbericht.

De Waaslanders maken zich boos om het nieuws dat de afgelopen dagen in de pers naar buiten is gekomen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat een onderzoek of proces in de media wordt gevoerd”, zegt Maes. “De selectieve berichtgeving en onterechte beschuldigingen wegen zeer zwaar door op mijn cliënt en zijn gezin.”