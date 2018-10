Dat belooft: AS Monaco kan Club Brugge blijkbaar niet onderscheiden van club die het zelf gekocht heeft

Dat belooft: de Fransen van AS Monaco maakten een knoert van een fout in het vaandeltje dat ze hun Brugse leeftijdsgenoten overhandigden voor de clash van de U19 van beide teams in de UEFA Youth League. Op de fanion stond namelijk… ‘Cercle Brugge KSV’ te lezen in plaats van ‘Club Brugge K.V.’.

Een bijzonder vreemde fout, temeer daar AS Monaco ook eigenaar is van… Cercle Brugge. Zouden ze in het prinsdom echt niet weten welke Brugse club zij precies in handen hebben? Benieuwd welk vaandeltje in het Champions League-duel tussen de A-teams van beide ploegen overhandigd zal worden.