Vier nieuwe namen bij Club Brugge voor belangrijke Champions League-match tegen Monaco

Club Brugge speelt vanavond om 18u55 zijn belangrijkste wedstrijd in deze Champions League-campagne. Thuis tegen AS Monaco, een rechtstreeks duel om de derde plaats in de groep. Trainer Ivan Leko geeft Nakamba op het middenveld zijn eerste basisplaats van het seizoen en ook Thibault Vlietinck krijgt op rechts zijn kans. Op links vervangt Emmanuel Dennis de geblesseerde Arnaut Danjuma. Bij de Fransen staan Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli aan de aftrap.

Het zag er even naar uit dat Danjuma, na zijn enkelblessure tegen Waasland-Beveren fit zou geraken, maar de ­Nederlander verscheen uiteindelijk niet op de laatste groepstraining. Emmanuel Dennis vervangt hem.

Op rechts komt Thibault Vlietinck in de ploeg voor Clinton Mata. Marvelous Nakamba krijgt zijn eerste basisplaats van het seizoen bij blauw-zwart en duwt Mats Rits naar de bank. Achteraan verliest Matej Mitrovic zijn plaats in de ploeg aan Benoît Poulain.

Vierde doelman bij AS Monaco

Bij AS Monaco staan Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli in de basis. Maar opmerkelijker: vierde doelman Loïc Badiashile (20) staat er tussen de palen. De Franse jeugdinternational speelde nog geen minuut dit seizoen. De club uit het prinsdom moest Badiashile wel opstellen, want hun twee belangrijkste keepers, Danijel Subasic (33) en Diego Benaglio (35), zijn geblesseerd en de derde – Seydou Sy – staat niet op de lijst die Monaco indiende bij de UEFA voor de Champions League.

Het is nu of nooit voor Club dat al veel te lang niet meer kon winnen in Europa of zelfs maar een puntje pakken in de Cham­pions League. En als wortel kan het ook tellen: Club strijkt bij een zege 2,7 miljoen euro op en 900.000 euro voor een gelijkspel.

Opstelling: Letica, Poulain, Mechele, Denswil, Vlietinck, Nakamba, Vormer, Vanaken, Dennis, Wesley, Rezaei.