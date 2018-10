Saudische kroonprins Mohammed bin Salman noemt moord op journalist Khashoggi “gruwelijke gebeurtenis”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een telefoongesprek met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman gepraat over “gezamenlijke inspanningen om de moord op te helderen” op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu woensdag..

Dinsdag nog had Erdogan opnieuw benadrukt dat zijn land ervoor zal zorgen dat de moord niet verdoezeld zal worden. Riyad blijft er bij dat de journalist onopzettelijk is gedood tijdens een vechtpartij. Het koningshuis wijst elke betrokkenheid af van de kroonprins, die steeds meer regeringszaken naar zich toetrekt.

Erdogan had dinsdag in een toespraak die in heel het land werd uitgezonden, gezegd dat hij niet twijfelt aan de oprechtheid van koning Salman. De naam van kroonprins Mohammed noemde hij niet.

Het Saudische koningshuis had pas na zware internationale druk toegegeven dat Khashoggi begin oktober in het consulaat in Istanboel werd gedood, toen hij daar papieren voor zijn huwelijk wilde afhalen. Over de Saudische versie bestaat echter aanzienlijke twijfel. Veel sporen wijzen naar de directe omgeving van de kroonprins.

De kroonprins zelf noemde de gewelddadige dood van Khashoggi “een afschuwelijke gebeurtenis”. De moord is door niets te rechtvaardigen en “pijnlijk” voor alle Saudi’s, zei de troonopvolger woensdag op een internationaal forum voor investeerders in de Saudische hoofdstad Riyad. Saudi-Arabië zal alles ondernemen om het onderzoek af te ronden en de “misdadigers” voor het gerecht te brengen.