Politie op zoek naar slachtoffer van gewelddadige diefstal

Brussel - Voor één keer is de Brusselse politie niet op zoek naar de dader, maar naar het slachtoffer van een gewelddadige diefstal.

De gezochte man werd op woensdag 17 oktober rond half twee ’s nachts bestolen van zijn gsm in een bar. Het slachtoffer ging zelf achter de dief aan en kon hem tegenhouden aan de Huidenmarkt in Brussel.

Het kwam tot een ruzie, waarbij de dief werd bijgestaan door twee kompanen. Een van hen trok een mes en bedreigde daarmee de bestolen man. Toch wist het slachtoffer zich te verdedigen en zelfs zijn gsm te bemachtigen.

Twee van de drie daders werden aangehouden door de politie. De agenten zijn nu op zoek naar het slachtoffer. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders. Discretie wordt verzekerd. Waarom hij precies gezocht wordt, is niet helemaal duidelijk. Mocht je de man herkennen of meer informatie hebben over het voorval, dan kan je contact opnemen via het gratis nummer van de politie, 0800/30.300.