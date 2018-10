Slechts 401 supporters van AS Monaco zakten af naar Brugge, een van hen is... prins Albert

Brugge - Dat AS Monaco, de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, niet de grootste supportersaanhang heeft, was niet onbekend. Maar met amper 401 meegereisde supporters ging de wedstrijd toch de geschiedenisboeken in als één van de poverste wat de opkomst van de tegenstander betreft. Opvallend: één van de weinige supporters was dan weer wel niet de minste. Albert II van Monaco zakte in hoogsteigen persoon naar Brugge af.

Waar anders de Markt of Eiermarkt een ganse dag overheerst wordt door supporters van de Europese tegenstander van Club Brugge was het gisteren opvallend rustig. Enkele verdwaalde Monaco-supporters waren te vinden op de Eiermarkt voor een biertje.

Goedkoop was een enkeltje Monaco-Brugge nochtans niet. De fans betaalden naar eigen zeggen 600 euro voor de vlucht. Volgens de Brugse politie waren er in totaal dan ook maar 401 supporters van AS Monaco aangekondigd.

En één daarvan was dus Albert II van Monaco. Hij landde gistermiddag in Oostende en werd dan onder politie-escorte in een geblindeerde auto via de Eiermarkt naar zijn hotel, het vijfsterrenhotels Dukes’ Palace, in het Brugse centrum begeleid. Er cirkelde zelfs een helikopter boven het hotel toen hij arriveerde.

De indrukwekkende colonne kwam amper een uur voor de wedstrijd begon in het hotel toe. Albert II werd er ontvangen door Dmitry Rybolovlev, de steenrijke Russische eigenaar van Monaco. Albert II bracht de nacht in het hotel door.