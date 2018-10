Zwaar ongeval op E34: voertuig in lichterlaaie

Maldegem - Op de N49/E34 richting Antwerpen is woensdagavond ter hoogte van Maldegem een zwaar ongeval gebeurd. Twee personenwagens kwamen er met elkaar in aanrijding, waarna een voertuig vuur vatte.

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 19 uur op de N49/E34 net voorbij de verkeerswisselaar met de N44 in Maldegem. Om een nog onduidelijke reden kwamen twee voertuigen er met elkaar in aanrijding in de richting van Antwerpen.

De auto van een 51-jarige man uit Brugge belandde daarbij tegen een vangrail, waarna het voertuig in brand vloog. Zowel hij als de andere automobilist - een 30-jarige vrouw uit Maldegem - werden voor verzorging naar het AZ Alma in Eeklo overgebracht. Kort nadien konden ze het ziekenhuis al verlaten.

Omdat de expresweg richting Antwerpen door het ongeval een tijdlang volledig was afgesloten, ontstond er een lange file. Er werd een omleiding via de N44 ingesteld. Om 20.15 uur was de expresweg in Maldegem weer open.