USB-sticks te snel uit computer gehaald na verkiezingen: in meerdere gemeenten verkeerde verkozenen aangeduid

Haacht / Keerbergen / Puurs / Sint-Amands - In de gemeenten Haacht en Keerbergen en in Puurs-Sint-Amands, in de provincie Antwerpen, zijn na de verkiezingen van 14 oktober in totaal vier verkeerde verkozenen aangeduid. Dat komt omdat in een aantal stembureaus niet alle stemmen werden geteld, omdat de USB-sticks te snel uit de computer werden getrokken, zo meldt het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De vergissing werd in totaal in zes stembureaus vastgesteld, telkens in een andere gemeente of stad. In Aalter, Machelen en Mechelen zijn er alleen gevolgen voor de volgorde van de verkozenen, maar in de drie andere plaatsen werd de verkeerde kandidaat van een partij aangeduid als verkozene in de gemeenteraad, luidt het.

Er zijn geen gevolgen voor de zetelverdeling tussen de partijen in de gemeenteraden, en er zijn ook geen gevolgen op provinciaal niveau.