Hemiksem -

De Wikipedia-pagina van Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), burgemeester van Hemiksem, werd recent door een onbekende persoon onder handen genomen. In de biografie die op de site te lezen is, stond voor een tijdje dat De Herdt “een tweezak en overloper is van sp.a naar Hemiksem Vooruit”. Intussen is de voormalige, juiste tekst weer hersteld.