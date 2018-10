Toptransfer van Club Brugge geregeld door stroman van Mogi Bayat? Eerste speler in de cel in ‘Operatie Propere Handen’

Sinds gisteren zit nu ook een voetballer opgesloten in de gevangenis in het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Fabien Camus (33) wordt verdacht van het witwassen van geld. Zijn aanhouding zou te maken hebben met de transfer van ex-Club Brugge-speler Anthony Limbombe.

Mogi Bayat. Foto: BELGA

Fabien Camus – ex-voetballer bij Charleroi, Genk, Antwerp en KV Mechelen – werd gisteren aangehouden en is in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van geld. Zijn advocaat Didier De Quevy bevestigt dat de speler onmiddellijk werd opgesloten in de gevangenis van Lantin.

Zijn aanhouding kadert in het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door de omstreden makelaar Mogi Bayat. Camus – die vorig seizoen nog bij Mechelen speelde – was een van de spelers onder zijn hoede, maar sinds vorig jaar hielp hij Bayat ook professioneel bij transferdeals. Het gerecht beschouwt Camus als een stroman van Bayat.

Volgens onze informatie zou Bayat zijn hulp en contacten hebben gebruikt om afgelopen zomer de transfer van ex-Club Brugge-speler Anthony Limbombe naar FC Nantes te helpen regelen. Limbombe was aanvankelijk op weg naar de Premier League om te gaan voetballen bij Huddersfield Town. Maar bijkomende eisen deden de deal toen afketsen. Limbombe schakelde daarna Mogi Bayat in, die de flankspeler bij FC Nantes onderbracht.

Volgens bronnen zou Fabien Camus geholpen hebben om die transfer te regelen en zouden Bayat en zijn juridische rechterhand Laurent Denis hem in ruil daarvoor een verdacht commissieloon van enkele honderdduizenden euro’s hebben overgemaakt. Het gerecht heeft allicht aanwijzingen dat Camus – mogelijk ook bij andere transfers van Mogi Bayat – een aandeel heeft in eventuele financiële constructies met zwart geld. Hij is de eerste voetballer die werd opgesloten in de gevangenis op verdenking van witwassen.

Ondertussen zijn al 22 mensen uit de Belgische voetbalwereld in verdenking gesteld in Operatie Propere Handen. Tien van hen zijn aangehouden, onder wie makelaars Mogi Bayat en Dejan Velkjkovic en scheidsrechter Bart Vertenten. De anderen werden, al dan niet onder voorwaarden, weer vrijgelaten. Ook de vader van Anthony Limbombe werd ondervraagd over de transfer van zijn zoon naar FC Nantes, maar hij werd niet in verdenking gesteld.