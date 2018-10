Club Brugge-spelers ontgoocheld na gelijkspel tegen Monaco: “Er was maar één ploeg die had moeten winnen”

Bij Club Brugge waren ze ondanks het eerste punt in de Champions League sinds 2005 toch vooral ontgoocheld dat ze de zege lieten liggen, thuis tegen AS Monaco. “Zonde dat we pas beginnen te voetballen na die goal”, vertelde Stefano Denswil over de gelijkmaker kort voor rust.

Helemaal tevreden leek aanvoerder Ruud Vormer niet. Opgelucht dat die nul eindelijk van de tabellen is, was hij wel. “Dat leefde natuurlijk wel in de groep en we waren daar mee bezig. Die nul is nu weg dus daar moeten we al niet meer aan denken”, aldus Vormer.

“Volgens mij had er maar één ploeg moeten winnen en dat waren wij. Tijdens de eerste helft hadden we geen controle, maar na de rust waren we stukken beter. Mijn kans? Die moet eigenlijk altijd in het kader. Maar momenteel loopt het eventjes niet voor mij”, zuchtte hij. “Over twee weken moeten we nu in Monaco gaan winnen, en dan ziet het er goed uit voor die derde plaats. Vandaag hebben we bewezen dat we ze de baas kunnen. Al is het opnieuw jammer dat we onze kansen niet afmaken.”

Foto: BELGA

Denswil: “Zonde dat we pas na die goal beginnen voetballen”

Hetzelfde gevoel overheerste bij Stefano Denswil. “Het was een wedstrijd met twee gezichten, met ook die 100% kans op het einde... Twee of drie kansen moesten eigenlijk echt binnen. Je ziet in de tweede helft toch dat we meer aan voetballen kwamen, het is eigenlijk zonde dat we pas na die goal begonnen te voetballen. Maar je weet dat Monaco ook kwaliteiten heeft, zodat je altijd georganiseerd moet blijven staan. Veel kansen kregen ze ook niet. Na die goal hebben we het goed opgepakt en snel de 1-1 gemaakt. De nul is nu wel weg maar we hadden toch moeten scoren.”

Vanaken: “Vergaten onze momenten te pakken”

Ook Hans Vanaken stond stevig te balen. “Ik had het gevoel dat er meer inzat”, vertolkte hij het gevoel bij blauw-zwart. “In de eerste helft hadden we de wedstrijd niet onder controle, daarna hebben we het wel overgenomen. Na rust hebben we bijna altijd op hun helft gespeeld, de openingen gezocht en ook de beste kansen gehad.”

Foto: Isosport

De gemiste kansen lagen Vanaken zwaar op de maag. “Je moet je momenten pakken in de Champions League. Die kansen van Loïs en Ruud vooral: als die binnengaan, dan win je. We trekken nu naar Monaco met het gevoel dat er misschien wel wat te rapen zal zijn. Ze zullen in eigen huis wel wat aanvallender spelen, nu opteerden ze in de tweede helft voor twee lijnen van vier. Daar zullen we meer ruimte krijgen om tot kansen te komen.”

Wesley: “Doelpunt was voor mijn broer”

Voor Wesley was het zijn eerste Champions League-doelpunt in zijn carrière. De Braziliaan speelde een sterke partij en schonk Club zijn eerste puntje in dertien jaar in de CL. “Natuurlijk ben ik heel erg blij met deze goal. Dit is een kinderdroom”, aldus Wesley, die na zijn doelpunt richting de camera liep en een ‘L’ vormde. Die was bestemd voor een speciale supporter in Brazilië. “Mijn broer Leandro”, grijnsde hij. “Ik had hem beloofd om dat te doen moest ik scoren. En ik heb die belofte nageleefd. Hij zat te kijken voor zijn televisie in Brazilië, dus dat is mooi voor hem.” Wesley gelooft nog steeds dat Club straks met de derde plaats gaat lopen. Winnen in Monaco is nu de opdracht volgens hem. “Waarom zou dat niet lukken? We hebben vandaag gezien dat we kunnen winnen van hen. Dan moeten we dat maar daar gaan doen. Met dit ene puntje zijn we niet tevreden, we willen nog altijd die derde plaats pakken.”