Tielemans na 1-1 tegen Club Brugge: “Thierry Henry was blij met mijn match - en met het resultaat”

Youri Tielemans toonde zich tevreden na afloop van het 1-1-gelijkspel tussen Club Brugge en zijn team AS Monaco. “Een punt halen in Brugge is niet zo evident, maar we hebben het toch maar gedaan”, zei de Rode Duivel.

“Ik vond persoonlijk dat ik een sterke match speelde”, vertelde de middenvelder over zijn match. “Ik was offensief ook goed.” Tielemans heeft sinds kort Thierry Henry, die hij al kende als assistent van bij de Rode Duivels, als trainer van AS Monaco. “De trainer was blij met mijn prestatie, maar ook met de hele match. Een punt halen in Brugge is niet zo evident, maar we hebben het toch maar gedaan”, aldus Tielemans.

“Al hadden we hier ook kunnen winnen. Bij Club Brugge waren ze in de eerste helft gefrustreerd en kwamen niet in hun spel. Voor ons is het wel spijtig van die tegengoal. Daarna drukten ze door en zijn wij overeind moeten blijven. Over de hele match bekeken vind ik een punt voor de twee ploegen wel verdiend.”

Tielemans liet zich ook nog uit over zijn toekomst bij Monaco, waar hij meteen veel vertrouwen krijgt van Henry. “Ik hoop dat ik een belangrijke pion kan worden voor hem. Ik wil het vertrouwen teruggeven.”