Belgische zakenman gaat in de tegenaanval na beschuldigingen: "George Clooney mag pittige rechtszaak verwachten"

“Goud, afkomstig uit Oost-Congolese conflictgebieden, wordt door een Belgisch bedrijf stiekem wereldwijd aan de man gebracht.” Dat is de belastende conclusie van een onderzoek van een Amerikaanse ngo, gesponsord door acteur George Clooney. “Manifest onjuiste beschuldigingen die mijn reputatie besmeuren” ”, reageert Antwerpenaar Alain Goetz (53). “Clooney mag een pittige rechtszaak verwachten.”

Alain Goetz (53) verslikte zich in Dubai in zijn ochtendkoffie. De Antwerpse zakenman, met zijn African Gold Refinery (AGR) wereldwijd een grote speler in de goudsector, kreeg er het 53 pagina’s ...