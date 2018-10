Onze royaltywatcher volgt Filip en Mathilde tijdens hun staatsbezoek in Portugal: koning wilde drie weken blijven

Koning Filip en koningin Mathilde sloten gisteren hun staatsbezoek aan Portugal af met een ­bezoek aan Porto. Terug in België vieren ze vandaag de zeventiende verjaardag van hun oudste dochter ­Elisabeth. Al zullen ze hun gelukwensen telefonisch of via Skype moeten overmaken. Elisabeth is eind augustus naar Wales verhuisd: ze maakt in twee jaar haar middelbare schooltijd af aan een internationaal college.