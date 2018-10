Er was zo lang op hen ­gewacht, op de vier schattige jachtluipaardjes die de Olmense Zoo eind vorige maand verwelkomde. Hun dood doet dan ook vragen rijzen. Hadden de verzorgers sneller moeten ingrijpen? Of ligt de schuld bij de overheid, zoals de dierentuin ­beweert?

Dertien jaar geleden was het, dat er nog eens jachtluipaardjes waren geboren. Toen mama Lisa eind september haar vier welpjes op de wereld zette, was de vreugde in de Olmense Zoo in Balen dus groot. Een ...