Groen toch bereid in coalitie te stappen zonder SP.A in Oostende: “We steken onze nek uit”

Oostende - De leden van Groen hebben woensdagavond Wouter De Vriendt een mandaat gegeven om verder te onderhandelen met Bart Tommelein. “De nota is veelbelovend”, klinkt het. Een coalitie zonder socialisten lijkt plots niet meer ondenkbaar.

Groen Oostende zal concrete inhoudelijke gesprekken aanknopen om te kijken of een vernieuwingscoalitie onder leiding van Bart Tommelein kans op slagen heeft. Een opvallende wending, want voordien koos Groen resoluut voor een paarsgroene coalitie, mét de Stadslijst. Groen zet zo de deur op een kier voor het klavertje vier Open VLD – CD&V – N-VA – Groen.

Bart Tommelein. Foto: Photo News

“De eerste informatienota van Tommelein is veelbelovend. Maar we willen verduidelijking en garanties op enkele cruciale punten. Ik zal daarom proberen om samen met Bart Tommelein tot een ambitieus project te komen, waar de andere coalitiepartners zich dan over kunnen buigen. Pas als zij instemmen, is er een basis voor gezamenlijke inhoudelijke onderhandelingen”, zegt De Vriendt. “Groen steekt nu zijn nek uit, en wil de links-rechts tegenstelling overstijgen om tot oplossingen te komen. Het is tijd om bruggen te bouwen. In de politiek moet je je comfortzone durven te verlaten.”

Vooraf waren er nochtans duidelijk twee kampen bij Groen. “Het is voor ons wel een kans om deel te nemen aan het bestuur. En mogelijks voor de komende 12 jaar”, zei een bron bij de Groenen.

Groen licht

Maar niet iedereen deelde die mening. Zoals Johan Bultiauw, kandidaat op de lijst van Groen, die actie voerde voor de vergadering. “Ik was een verruimingskandidaat en ben geen lid van de partij. Helaas mag ik niet deelnemen”, zei Bultiauw vooraf. “Ik verwijs naar de uitspraak van Wouter op de verkiezingsavond en naar zijn brief aan de Oostendenaars waarin hij een coalitie met N-VA uitsloot.”

Maar de actie maakte blijkbaar niet veel indruk op de leden. Zij geven groen licht aan De Vriendt om wél verder te onderhandelen met Tommelein.

Initiatief Crombez

John Crombez. Foto: BELGA

Eerder op de dag had ook SP.A-voorzitter John Crombez al een nieuw initiatief aangekondigd. ”Ik start vrijdag verkennende gesprekken voor een coalitie van de Stadslijst met CD&V, Groen en Open VLD. “Groen is als eerste uitgenodigd”, zei Crombez.

“We behouden de openheid voor andere pistes en initiatieven. Het is evenwel uitgesloten dat Groen in coalities stapt zonder mathematisch nodig te zijn”, reageert De Vriendt. Bart Tommelein gaat niet in op de uitnodiging van Crombez. Ook CD&V past voor die gesprekken. “Dat is de huidige coalitie uitgebreid met Groen die numeriek niet nodig is.”

En dus is Tommelein opnieuw aan zet. Hij moet de komende dagen Groen définitief overtuigen. “Deelname aan het bestuur enkel voor de postjes interesseert ons niet. Enkel met een bestuursakkoord vol vernieuwing, progressief beleid en warm samenleven zullen wij akkoord gaan”, besluit De Vriendt.