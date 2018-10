Waarom Club Brugge ondanks gelijkspel en beter doelsaldo plots weer achter AS Monaco staat in de stand

Voor de thuismatch tegen AS Monaco stond Club Brugge nog derde in groep A van de Champions League, maar na het 1-1-gelijkspel tegen de Fransen is blauw-zwart plots gezakt naar de vierde plaats. Hoe komt dat? Wij leggen u uit waarom Club Brugge over twee weken zeker moet scoren op het veld van AS Monaco om derde te worden.

Door het 1-1-gelijkspel tussen Club Brugge en AS Monaco blijft de strijd om de derde plaats en bijhorende overwintering in de Europa League helemaal open. Of Club Brugge kan overwinteren in de Europa League, lijkt voor 90% af te hangen van het resultaat dat het over twee weken in en tegen AS Monaco boekt. Een zege in Frankrijk betekent zo goed als zeker de derde plaats en de bijhorende Europa League, een nederlaag zo goed als zeker de uitschakeling.

Opvallend daarbij is dat Club Brugge voor het 1-1-gelijkspel tegen AS Monaco nog derde stond in groep A van de Champions League, terwijl het na afloop vierde staat. Allebei de teams hebben nog steeds evenveel punten en het doelsaldo is nog steeds in het voordeel van Club Brugge: -3 voor blauw-zwart tegenover -4 voor AS Monaco.

Uitdoelpunten kunnen doorslaggevend zijn

Wat is er dan wel aan de hand? Bij gelijke punten kijkt de Europese voetbalbond UEFA eerst naar de onderlinge resultaten tussen de teams en dan pas naar het doelsaldo. Beide teams hebben evenveel punten behaald uit hun onderlinge confrontatie (allebei 1) en ook het onderlinge doelsaldo is gelijk (1-1).

Er is echter nog een laatste criterium dat meespeelt bij een gelijke stand tussen twee teams: aantal uitdoelpunten gescoord in de onderlinge confrontatie. De Fransen wisten al te scoren in het Jan Breydelstadion, terwijl Club Brugge (uiteraard) nog niet kon scoren op het veld van Monaco. Dat wil zeggen dat over twee weken, als AS Monaco en Club Brugge elkaar opnieuw treffen, een 0-0-gelijkspel volstaat voor de Fransen om Club Brugge achter zich te houden in de stand.

Een zege van Club Brugge of AS Monaco daarentegen zou quasi doorslaggevend zijn omdat de UEFA zoveel belang hecht aan de onderlinge resultaten tussen twee teams. Dat wil zeggen dat eender wie de clash in het Stade Louis II wint, de derde plek enkel nog uit handen kan geven als het andere team in de resterende twee wedstrijden vier of zes punten meer haalt.

