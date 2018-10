Mertens schenkt Napoli bijna stuntzege bij PSG, ook Witsel scoort belangrijke goal voor Dortmund

Rode Duivels Dries Mertens, Axel Witsel en Thomas Meunier hebben zich laten zien in de Champions League. Mertens schonk zijn club Napoli ei zo na een stuntzege op het veld van PSG, waar Meunier met een voorzet Mario Rui eerder al tot een eigen doelpunt gedwongen had. Witsel effende dan weer de weg voor Borussia Dortmund voor een knappe zege tegen Atlético Madrid in de groep van Club Brugge.

In groep A van de Champions League gaat Dortmund autoritair met negen op negen aan de leiding. Daarvoor mag het Rode Duivel Axel Witsel danken. De middenvelder zette de Borussen vlak voor rust op weg naar de zege met een afgeweken afstandsschot. Na rust verdubbelde Raphaël Guerreiro de score na een prachtig vloeiende aanval en zetten Jadon Sancho en alweer Guerreiro zelfs nog de flink overdreven 4-0-eindstand op het bord.

Foto: EPA-EFE

Diep in de tweede helft liet Diego Costa zich opmerken door in de clinch te gaan met Witsel en zich uiteindelijk te revancheren op onze landgenoot. De Braziliaanse Spanjaard kwam niet slecht weg met een gele kaart.

Atlético Madrid blijft zo achter met zes op negen. Club Brugge staat in diezelfde groep laatste na het 1-1-gelijkspel tegen AS Monaco eerder op de avond.

Hoofdrol voor Mertens op veld van PSG

In groep C van de Champions League zorgde Napoli voor een stevige stunt door te gaan winnen op het veld van PSG. Een hoofdrol was weggelegd voor Rode Duivel Dries Mertens, die de Parijzenaars eerst nog een stevige waarschuwing gaf met een knal van dichtbij tegen de lat. Even later wist Insigne op pass van Callejon toch de 0-1 te scoren.

Foto: AFP

PSG kwam terug op gelijke hoogte doordat een scherpe voorzet van die andere Rode Duivel, Thomas Meunier, door Mario Rui in eigen doel gedevieerd werd. Maar in het slot leek Napoli toch nog het laken naar zich toe te trekken via Mertens. De Leuvenaar reageerde pijlsnel toen een afstandsschot bleef hangen op het lichaam van Marquinhos en werkte opportunistisch af. In minuut 93 sloegen de Parijzenaars echter nog terug: Angel di Maria krulde de bal prinsheerlijk in de verste winkelhaak.

PSG blijft achter met vier op negen

In dezelfde groep schudde Liverpool makkelijk Rode Ster Belgrado van zich af. Roberto Firmino effende de weg, vlak voor en vlak na rust trof Mo Salah raak en in het slot deed ook Sadio Mané er nog eentje bij: 4-0. Daardoor komt Liverpool alleen op kop met zes punten. Napoli staat tweede met vijf punten, PSG heeft zowaar nog maar vier eenheden en staat op de derde plek.

Barcelona heeft Messi niet nodig om Inter te kloppen

In groep B heeft Barcelona ook zonder Lionel Messi de maat kunnen nemen van Inter. De Argentijnse maestro, die vorige week een armbreuk opliep, zag van in de tribunes hoe Luis Suarez met een prachtige voorzet Rafinha op weg zette naar de 1-0. In de slotfase zette Jordi Alba met een knappe dribbel nog de 2-0 op het bord.

Foto: AP

Daardoor komt Barcelona met negen op negen op kop in de groep. Inter heeft zes punten, PSV en Tottenham vergaarden eerder op de avond hun eerste puntjes door een 2-2-gelijkspel in Eindhoven.

Porto en Schalke 04 doen goede zaak in groep D

In groep D van de Champions League is Porto de grote winnaar van de avond geworden. De Portugezen gingen met 1-3 winnen op het veld van rode lantaarn Lokomotiv Moskou - met dank aan Iker Casillas, die bij een 0-0-stand een penalty van Manuel Fernandes pakte. Galatasaray en Schalke 04 speelden 0-0 gelijk in Turkije, waardoor de Duitsers met vijf op zeven in pole position blijven voor de tweede plek in de groep. Galatasaray telt amper één puntje minder.

Uitslagen:

Dortmund-Atlético Madrid 4-0

PSG-Napoli 2-2

Liverpool-Rode Ster Belgrado 4-0

Barcelona-Inter 2-0

Galatasaray-Schalke 04 0-0

Lokomotiv Moskou-Porto 1-3

PSV-Tottenham 2-2

Club Brugge-AS Monaco 1-1