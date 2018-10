VUB-professor zocht kindjes van Belgische Syriëstrijders op: “Ze vormen geen gevaar voor de samenleving”

“De Belgische kinderen die vastgehouden worden in kampen in Syrië, moeten naar ons land teruggehaald worden. Ze leven daar in schrijnende omstandigheden, maar ze vormen geen gevaar voor ons land.” Dat zegt de Vlaamse professor Gerrit Loots (VUB), een expert in onderzoek naar kindsoldaten, die met een team vijftien jonge kindjes van Belgische Syriëstrijders ging opzoeken.