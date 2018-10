Huisbaas treft vermoorde vrouw aan op Mechelse flat: “Het was pure horror”

Mechelen -

Johanna Jostameling, een Duitse vrouw die al jaren in Mechelen woont, is gisteren vermoord aangetroffen in haar flat in het centrum van de stad. Het was een van de huisbazen die gisterochtend de gruwelijke ontdekking deed in een flat in de Graaf Van Egmontstraat. Het parket voert een onderzoek naar roofmoord.