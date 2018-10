Anderlecht mag absoluut niet verliezen… maar Fenerbahçe ook niet

Tot nu toe wist Anderlecht zich bij zijn vijf deelnames aan de poules van de Europa League telkens te kwalificeren voor de 1/16de finales. Die serie kan vanavond afgebroken worden. Als RSCA thuis niet wint van Fenerbahçe, wordt het met één of nul punten na drie matchen zo goed als onmogelijk om te overwinteren.

Het lijkt nu al een hopeloze zaak, na de 0 op 6 tegen Spartak Trnava en Dinamo Zagreb. Toch begon Anderlecht in 2010 ook met twee nederlagen en overwinterde het toch nog in een groep met Zenit, AEK en Hajduk Split. In de laatste vier matchen volstond een 7 op 12 om tweede te eindigen.

Al moet dan echt álles meezitten en moet Anderlecht vanavond niet alleen hopen dat het zelf wint, maar ook dat Dinamo Zagreb Trnava verslaat. Dan is alles nog mogelijk voor de tweede plaats. “Thuis verliezen tegen Fenerbahçe is uit den boze”, aldus coach Hein Vanhaezebrouck. “Met één punt maken we het onszelf ook heel moeilijk, want dan moeten we absoluut gaan winnen in Turkije.”

Foto: Anadolu Agency

Maar Fenerbahçe mag evenmin verliezen. De Turkse topclub staat pas veertiende in eigen land en heeft met zes goals in negen competitiematchen de zwakste aanval in Turkije.

De kranten publiceerden zelfs al de vluchturen vanuit Istanbul naar Amsterdam om aan coach Phillip Cocu te melden dat hij zijn snel zijn boeltje kan pakken. Op de koop toe lanceren ze namen van potentiële opvolgers: Arsène Wenger, Roberto Carlos, maar vooral Zlatko Dalic, de Kroaat die zijn vaderland deze zomer naar de WK-finale leidde.

Cocu weet dus wat hem te doen staat: zeker niet verliezen op Anderlecht. De sfeer in de kleedkamer is nu al ondermaats. De Nederlandse assistenten die hij meebracht, kunnen niet overweg met de Turkse assistenten, die dan maar info lekken naar de pers. Van het bestuur mag hij grootverdieners als Roberto Soldado, Mathieu Valbuena en Nabil Dirar bijna niet meer opstellen, want die moeten weg om financiële redenen.

Om maar te zeggen dat een crisis bij een Belgische club nog niet gelijkstaat met een crisis bij een Turkse club.(jug)