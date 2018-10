CLUBNIEUWS. AA Gent stuurt international naar B-kern, heel wat puzzelwerk bij Standard

Thuis tegen Krasnodar, in principe de directe concurrent voor de tweede plaats, is eigenlijk een must win voor Standard. Maar Michel Preud’homme heeft heel wat puzzelwerk achter de rug. De wittebroodsweken van Jess Thorup bij de Buffalo’s zijn voorbij: gisteren verwees AA Gent immers Tunesisch international Dylan Bronn naar de B-kern. De spelers van Sporting Lokeren trainen vandaag na alle commotie achter gesloten deuren op Daknam. Uw clubnieuws van de dag.

Standard mist al zeker Mpoku, mogelijk ook Djenepo

Thuis tegen Krasnodar, in principe de directe concurrent voor de tweede plaats, is eigenlijk een must win voor Standard. “In de huidige situatie moeten we inderdaad winnen, maar de kaarten kunnen na de match weer helemaal anders liggen”, tempert Michel Preud’homme. De Standard-coach heeft heel wat puzzelwerk achter de rug. Mpoku sukkelt met de knie en is er niet bij, Djenepo heeft last van de dij. “Hij heeft de voorbije dagen weinig getraind en vooral gelopen, maar is op het einde van de training toch erbij gekomen om enkele bewegingen uit te proberen en te schieten.” Het blijft afwachten of hij de aftrap haalt.

Daarnaast is ook Maxime Lestienne nog lang niet 100 procent en ook voor Obbi ­Oulare komt de match van vanavond nog te vroeg. (bfa)

AA Gent stuurt Bronn naar B-kern

De wittebroodsweken van Jess Thorup bij de Buffalo’s zijn voorbij: gisteren verwees AA Gent immers Tunesisch international Dylan Bronn naar de B-kern. “Dylan is voor onbepaalde tijd naar de B-kern gestuurd, maar ik geef geen verdere toelichting bij deze beslissing”, aldus manager Michel Louwagie. Bronn worstelde al langer met zijn positie. Vorig seizoen depanneerde hij succesvol op de rechtsachter, maar nu heeft hij – ook in het licht van zijn stek bij het nationale elftal van Tunesië – zijn zinnen gezet op een centrale rol.(ssg, vdm)

LOKEREN. Training achter gesloten deuren

De spelers van Sporting Lokeren trainen vandaag achter gesloten deuren op Daknam. “Het team wil zich in alle sereniteit kunnen voorbereiden op de belangrijke wedstrijd van zaterdag”, klinkt het. Voor de training zit voorzitter Roger Lambrecht nog even samen met trainer Peter Maes. Gisteren genoten de spelers van een dagje vrijaf.(whb)

KRC GENK. Standard komt nog te vroeg voor Trossard

De blessure die Leandro Trossard dinsdag opliep, blijkt mee te vallen. Hij heeft een verrekking in de hamstrings van het rechterbeen en zal de training volgende week kunnen hervatten. De match tegen Standard zondag komt nog te vroeg. “Dit is heel goed nieuws”, aldus Philippe Clement. “Aanvankelijk zag het er allemaal erger uit, dus zijn we blij met de diagnose. Het is jammer dat we Leandro hier moeten missen, maar ik focus nu graag op de fitte spelers. Kijk naar Heynen: Berge viel uit en Bryan nam zijn plaats voortreffelijk over.”(krli)

KV OOSTENDE. 150 supporters op praatcafé

Gisteren tekenden zo’n 150 fans present op het praatcafé met staf en spelers. De babbel werd georganiseerd door supportersgroep Kustboys. Gert Verheyen, voorzitter Peter Callant en assistent Franky Vander Elst gingen geen enkel onderwerp uit de weg. Onder andere vragen over de veldbezetting, het aanvoerderschap van Tomasevic en kansen voor de jeugd passeerden de revue. Zo werd nogmaals benadrukt dat KVO meer middelen zal hebben op de transfermarkt in januari, moest Lombaerts van de hand kunnen gedaan worden.(jve)

KV KORTRIJK. Rougeaux traint voorzichtig mee

Rougeaux staat voor het eerst weer op het trainingsveld nadat hij in februari uitviel met een zeer zware knieblessure. Ezekiel ontbreekt nog, hij revalideert van zijn spierscheurtje. KV Kortrijk organiseert op 20 november de show “10 om terug te zien” naar aanleiding van het boek “10 jaar KVK” van Eddy Soetaert. In de show zal teruggeblikt worden op de tien seizoenen op rij in eerste klasse, samen met De Boeck, Vanhaezebrouck, Leekens, Pavlovic, Dejaegere, Verstraete, Messoudi, Belhocine, Capon en nog vele anderen.(gco)

CERCLE BRUGGE. Emenalo woont training bij

Gisteren was er open training. Benjamin Lambot liep rondjes met conditietrainer Akakpo. Ook De Belder sloot daarbij aan. De revaliderende Alioui liep eveneens mee. Voor Bruno is het afwachten. Palun trainde niet en geraakt allicht niet klaar. Serge Gakpé, niet geselecteerd tegen Anderlecht, was wel van de partij. Michael Emenalo, technisch directeur van AS Monaco, woonde de training bij.(kv)