Franse pers breekt zich hoofd over “ongelofelijke misser” Club Brugge en geeft compliment voor… verouderd stadion

Rare jongens, die Fransen. Terwijl de Brugse fans zich al uitgebreid verontschuldigden omwille van de krakkemikkige staat van het Jan Breydelstadion, juichte de Franse pers dit na afloop van het Champions League-duel met AS Monaco net toe. Le Monde had het zowaar over het “heerlijk ouderwetse Jan Breydelstadion”. Wat het sportieve betreft, zijn ze in Frankrijk allang blij dat AS Monaco het hoofd boven water heeft kunnen houden. En breken ze zich het hoofd over de “ongelofelijke misser” van de Brugse jongeling Loïs Openda.

LEES OOK. Waarom Club Brugge ondanks gelijkspel en beter doelsaldo plots weer achter AS Monaco staat in de stand

“Ze hebben tenminste niet verloren.” De Franse sportkrant L’Equipe zet de toon als het over de Franse berichtgeving over de Champions League-match tussen AS Monaco en Club Brugge gaat. Zij zagen hoe Monaco zichzelf in de voet schoot door te ver achteruit te kruipen. “Ze lieten te veel vrijheid aan de Belgen om de bal weer op te pikken door veel te laag te staan.”

Foto: BELGA

Om nog maar te zwijgen van de tweede helft. “Balverlies waardoor de Belgische aanvallers ineens onverhoopte kansen kregen”, zo omschrijft L’Equipe het. “Doelman Badiashile moest meerdere keren tussenkomen en zal de goden gedankt hebben dat Vormer de bal vanuit een ideale positie hoog de tribunes in knalde. (...) Op het einde van hun krachten kwam Monaco nog dicht bij een nieuwe nederlaag na een ongelofelijke misser van Openda in de blessuretijd.”

LEES OOK. Onze punten voor Club Brugge na 1-1 tegen Monaco: Leko krijgt toch niet meer dezelfde schwung in zijn ploeg (N+)

Le Figaro: “AS Monaco mag Openda dankbaar zijn”

“Voor de rust zag het er nog veelbelovend uit, maar na de pauze werd AS Monaco compleet gedomineerd”, schrijft Le Figaro. De krant stelt vast dat de club uit het prinsdom de laatste 45 minuten serieus heeft afgezien in het Jan Breydelstadion.

Foto: Photo News

“Monaco mag Openda bedanken, want zijn ongelofelijke kans had de Belgen altijd de overwinning moeten opleveren. Een punt van hoop voor de jongens van Thierry Henry, die hierdoor nog meedoen voor de derde plaats in de groep.”

LEES OOK. Chef voetbal Ludo Vandewalle spreekt van gemiste kans maar ziet Club Brugge alsnog die derde plaats pakken (N+)

Le Monde: “Aantrekkelijke Belgische ploeg”

“Ondanks de moeilijkheden in eigen land en de vele toegestane kansen hebben ze toch één troost: ze hebben tenminste niet verloren in België”, schrijft Le Monde over AS Monaco. “Monaco zal nu moeten vechten om de derde plek met deze aantrekkelijke Belgische ploeg, die beter verdiend had, om de troost van de Europa League.”

Foto: EPA-EFE

“Henry zal wel wat anders gewoon zijn, maar nu moest de voetbalfanaat in hem de typische hitte van het heerlijk ouderwetse Jan Breydelstadion appreciëren, open aan vier kanten en gebouwd in 1974. De Brugse ziel lijkt er nog steeds aanwezig ondanks een renovatie van 1998. Je wint aan charme wat je verliest aan comfort.”

Een opvallende redenering toch van de Fransen, die zo wel een heel andere weg inslaan dan de Nederlandse journalisten. Die schreven na de oefeninterland België-Nederland van eerder deze maand nog onomwonden “wat een lelijk stadion”.

LEES OOK. Club Brugge pakt eerste punt in Champions League, maar laat na AS Monaco de doodsteek te geven

LEES OOK. Nederlandse pers over match tegen Belgen: “Tovenaar Hazard en bonuspunt Danjuma, maar wat een lelijk stadion”