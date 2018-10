Leden van oude studentenclub niet meer welkom in eigen café na massale vechtpartij: “Ze drinken Cara pils op kot”

Na een massale vechtpartij maandagnacht in populair studentencafé De Prof, is studentenclub Andoverpia er niet meer welkom. Een zware sanctie van de cafébaas, die een duidelijk signaal wou uitsturen. Ondertussen vinden studenten hun weg ook steeds moeilijker naar de cafés. “Ik kocht zelfs nog nooit iets op café. Waarom een pint kopen voor 2 euro als het ook voor 32 cent kan?”

Het was geen gezellige maandagnacht in studentencafé De Prof. Een discussie tussen jongeren liep er uit de hand, en ontaardde in een massale vechtpartij waarbij een student uiteindelijk zwaar toegetakeld ...