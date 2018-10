“Britten willen schepen charteren bij Brexit zonder akkoord”

De Britse regering wil bij een Brexit zonder akkoord schepen charteren om het land van voldoende voeding en geneesmiddelen te voorzien. Dat moet een mogelijke chaos door nieuwe douanecontroles in het Nauw van Calais vermijden, schrijft de Financial Times dinsdag.

“We blijven vol vertrouwen dat we een akkoord met de EU bereiken”, zegt het ministerie van Verkeer in Londen hierover aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. “Maar het is maar verstandig dat de regering en de industrie op verschillende scenario’s voorbereid zijn.”

Bij een “No deal” kan de route tussen Dover en Calais snel een flessenhals worden, zei kabinetschef David Lidington aan de Financial Times. Door controles aan Franse zijde zou dan een halfjaar lang slechts 12 tot 25 procent van de normale capaciteit beschikbaar zijn.

Als alternatief zouden gecharterde schepen op minder drukke routes kunnen varen en andere Britse havens aandoen. Naast voeding en geneesmiddelen zouden ze ook personenauto’s kunnen meevoeren. Autobouwers in Groot-Brittannië vrezen leveringsproblemen.

De druk op de Britse premier Theresa May neemt steeds meer toe, ook in de eigen partij. Brexit-hardliners dreigden de voorbije dagen weer met een revolte. Woensdagavond had ze een ontmoeting met haar critici om een vertrouwensstemming te vermijden. May stelde haar positie veilig met een “betoog dat recht uit het hart kwam”, zei voormalig binnenlandminister Amber Rudd.