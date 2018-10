Vinvis aangespoeld op strand van De Haan

Blankenberge - In de nacht van woensdag op donderdag is een vinvis aangespoeld op het strand van De Haan. Het dier werd eerder al opgemerkt voor de kust van Blankenberge, een reddingshelikopter zag het kadaver drijven.

Woensdagochtend werd de vinvis voor het eerste opgemerkt door een helikopter van het leger. Het kadaver van het dier dreef aan de oppervlakte voor de kust van Blankenberge. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ging ter plaatse en kon vanuit een helikopter beelden maken.

Het is nog niet bekend hoe de vinvis in Belgische wateren is terechtgekomen, normaal gezien leven de dieren in de Atlantische Oceaan. De aangespoelde walvis zou iets na 2 uur vannacht ontdekt zijn door enkele wandelaars.

15 meter lang

Vinvissen behoren tot de grootste familie van baleinwalvissen en kunnen tot 27 meter lang worden (blauwe vinvis). Ze danken hun naam aan de kleine maar opvallende rugvin, die ver op de rug geplaatst staat.

Het aangespoelde exemplaar is zo’n 15 meter lang, de precieze soort is nog niet bekend. Een team van specialisten is onderweg naar De Haan om verder onderzoek uit te voeren.

Ontbinding

Het kadaver van de walvis zal ongetwijfeld veel kijklustigen lokken. Er zal dan ook een perimeter ingesteld worden om te vermijden dat mensen te dichtbij komen. “Dat is nodig,” zei expert Jan Houters bij Radio 1 vanochtend. “Het is mogelijk dat het dier ziek was, mensen mogen dus niet in de buurt komen.” De politie zal daarover waken.

Ook is er “ontploffingsgevaar” door de ontbinding van het dier. “De walvissen zijn warmbloedige dieren die in een relatief koude omgeving leven, ze hebben een dikke speklaag. Wanneer ze sterven, gaan ze niet afkoelen en vanbinnenuit ontbinden. Het kadaver blijft dan ook drijven en raakt opgeblazen door de opgestapelde gassen. Het kadaver zal uiteindelijk openscheuren, daarom zullen we snel enkele insnijdingen maken”, klinkt het.