Verkeersellende op A12 na zwaar ongeval met vrachtwagens: weg weer vrijgegeven

Wilrijk - Op de A12 is ter hoogte van Wilrijk is een kop-staartaanrijding gebeurd waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. De weg was richting Brussel een tijdlang volledig versperd. Rond 8.40 uur kon de Antwerpse brandweer de weg weer vrijgeven.

Donderdagochtend botsten meerdere vrachtwagens op elkaar in een kop-staartaanrijding, laat de Antwerpse brandweer weten. Een van de chauffeurs raakte daarbij gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden. Hij liep lichte verwondingen op.

De rijbaan richting Brussel was een tijdlang volledig versperd, richting Antwerpen is één rijvak vrij. Er staat nu al een file van meer dan 5 kilometer en die groeit nog verder aan. “Het is aangeraden de omgeving te vermijden”, aldus Bruyninckx.

Een andere vrachtwagen verloor zijn lading isomo-bolletjes. De brandweer was een tijdlang bezig met de opruiming, en kon rond 8.40 uur de weg weer vrijgegeven. De verkeershinder is nog niet volledig opgelost.

Bestuurders die naar Brussel moesten, werd aangeraden om via de E19 om te rijden. ”Een parallelle weg naast de A12, de N177, is wel open voor het verkeer. Maar omdat auto’s daar ter hoogte van het ongeval niet linksaf kunnen, stropt het verkeer daar ook.”

#A12 Ongeval thv Wilrijk richting Brussel. De weg is versperd. Volg omleiding: pic.twitter.com/TSWDcXft3P — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 25, 2018

Vrachtwagen verspert weg op E17

Ook elders in Vlaanderen is er verkeerschaos. Op de E17 staat in de richting van Antwerpen ter hoogte van Haasdonk een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is versperd en ook daar lopen de vertragingen op.

#E17 Defecte vrachtwagen thv Haasdonk richting Antwerpen. De rechterrijstrook is versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 25, 2018

Ongeval binnenring Jette

Door een ongeval op de binnenring in Jette staat er ook nog een lange file. De weg is ondertussen vrijgemaakt, maar rond 8 uur is het nog steeds zo’n 40 minuten extra rekenen vanaf Affligem en vanaf Dilbeek.