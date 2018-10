Tienermeisjes plannen gruwelijke massamoord op kleine kinderen: gearresteerd met messen in toilethokje

Twee jonge tieners uit het Amerikaanse Florida zijn dinsdag gearresteerd, omdat ze een sadistisch plan hadden om jonge kinderen te vermoorden en te verminken in hun schoolgebouwen. De meisjes - van 11 en 12 jaar oud - werden gevonden in een toilethokje, terwijl ze gewapend waren met verschillende messen, een pizzames en een toestel om wapens aan te scherpen. Dat maakte de politie van Bartow woensdag bekend.

De politie van Bartow is erin geslaagd om een gruwelijk bloedbad te voorkomen in de Bartow Middle School. Twee van hun jonge studentes waren immers op het sadistische idee gekomen om jonge kinderen te vermoorden en te verminken. Ze waren al bewapend op school gearriveerd, klaar om de massamoord uit te voeren.

Verschillende leerkrachten gingen op zoek naar de twee tieners, toen ze plots niet opdaagden in de les. Enkele kinderen hadden immers al ongerust verteld dat de meisjes rare plannen hadden. Nadat de twee tieners in een toilethokje gevonden werden met talloze messen, werden ze gearresteerd door de lokale politie.

Foto: Bartow Police

Bloed drinken en vlees eten

De agenten konden hun smartphones doorzoeken, waarna de omvang van hun plan aan het licht kwam. “De tieners wilden minstens één student om het leven te brengen, maar ze hoopten in het totaal 15 à 25 slachtoffers te maken”, bevestigt politiecommissaris Joe Hall.

De meisjes waren “geïnspireerd” door een horrorfilm die ze dat weekend samen hadden bekeken. “Ze hoopten dat de moorden op hun klasgenoten ervoor zouden zorgen dat ze echte zondaars werden, zodat ze na hun eigen zelfmoord zeker waren van een plekje in de hel. Dat deden ze omdat ze satan wilden worden”, aldus de lokale autoriteiten.

Om dat plan tot uitvoering te brengen, wilden ze zich op de grond verschuilen tot er kleinere kinderen arriveerden. Ze zouden hun slachtoffers verschillende messteken toedienen in de hoop dat hun bloed ging vloeien, zodat ze dat konden opdrinken. Tijdens hun arrestatie zeiden ze ook dat ze van het mensenvlees wilden eten.

In één van hun berichten schreven ze bovendien het volgende: “We zullen wat ledematen voor de ingang van de school leggen en dan zullen we zelfmoord plegen.” Ze hadden zelfs een kaart uitgetekend, zodat alles volgens plan zou verlopen.

Foto: Bartow Police

Massamoord voorkomen

De schooldirectie heeft meteen laten weten dat de meisjes van school zijn gestuurd. Zij bieden psychologische hulp aan als leerkrachten of leerlingen het moeilijk vinden om dit te verwerken. “We willen onze medewerkers en kinderen ook bedanken, omdat ze durfden praten toen ze iets zagen of iets hoorden. Onze kinderen komen naar school om te leren, niet om in gevaar te verkeren. Wij werken dan ook volledig mee met het onderzoek van de politie. Wij zullen onze kinderen beschermen”, reageerde directrice Jacqueline Byrd.

Superintendent Jacqueline Byrd and Deputy Superintendent John Hill joined Bartow Chief of Police Joe Hall for a press conference today, to address an incident that took place at Bartow Middle School on Tuesday ... pic.twitter.com/soxtnGp0zR — Polk County Schools (@PolkSchoolsNews) October 24, 2018

De massamoord is dan wel vermeden, maar dat maakte de acties van de meisjes niet minder erger. De openbare aanklager bekijkt nu dan ook of het mogelijk is om de kinderen als volwassenen te berechten, zo bevestigt adjunct-politiecommissaris Bryan Dorman. Zij zullen zich in dat geval moeten verantwoorden voor poging tot moord, wapenbezit en diefstal. De meisjes zitten in een jeugddetentiecentrum in afwachting van hun proces.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.