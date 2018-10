Dries Mertens traint mee met dansende Kat en toont zijn moves

Onder het motto ‘alle hulp is welkom’ postte zender Vier gisteren een foto op Instagram van Kat Kerkhofs terwijl ze aan het trainen is voor Dancing with the Stars. Opvallend: niet alleen haar professionele danspartner uit het programma, Nick Kocken, oefent met Kat. Ook Kerkhofs wederhelft Dries Mertens toont zijn beste moves.

LEES OOK. Kat Kerkhofs openhartig over kinderwens met Dries Mertens: “Ik denk dat ik per ongeluk zwanger moet worden”

Of je als topvoetballer baat hebt hij een rondje op de dansvloer, is niet bekend. En of zijn vrouw er veel verder mee komt, evenmin. In de eerste aflevering van Dancing with the Stars stond ze meer dan haar mannetje met een zwoele samba. Of ze het in de volgende ronde van de danswedstrijd net zo goed doet, ziet u morgenavond op Vier.

.

INFO

INFO